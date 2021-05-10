Uzmanlardan çarpıcı İsrail yorumu: Kudüs'te yaşananlar Netanyahu'nun oy kaygısının neticesi

Ebu Allan, işgalciyi zor duruma sokan şeyin, yaşanan olayların, Kudüs üzerindeki "egemenlik" ibaresinin kırılganlığını göstermesi olduğunu kaydetti.

"NETANYAHU, KENDİSİNİ İSRAİL'İN KURTARICISI OLARAK GÖSTERMEK İSTİYOR"

Siyasi analist ve gazeteci Nevaf el-Amir ise İsrail'in gerilimi tırmandırmasının ardında yatan sebebi, "Netanyahu'nun, hükümet içindeki varlığını muhafaza etmek ve hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle başını yargının giyotinine teslim etmemek için Yahudi yerleşimcilerin rızasını kazanma çabası" olarak değerlendirdi.

Amir, "Netanyahu, daha fazla oy toplamak ve radikal sağa kendisini İsrail'i kurtaran kişi olarak göstermek için yerleşimcileri kullanıyor." dedi.