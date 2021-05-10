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Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama! ''Ağır bedel ödeteceğiz''

Katil İsrail Devleti'nin Başbakanı , direnişcisi Müslümanlara tehditler savurdu. Netanyahu yaptığı açıklamada, gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ancak İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini dile getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama! ''Ağır bedel ödeteceğiz''
İsrail Başbakanı , abluka altındaki 'nden atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini söyledi.

İsrail topraklarını, askerlerini ve vatandaşlarını hedef alan saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Netanyahu, Gazze'den atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini ifade etti.

Başbakan Netanyahu, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki çatışmanın bir süre sürebileceğini sözlerine ekledi.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, ve kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı Sözcüsü de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

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