Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama! ''Ağır bedel ödeteceğiz''
Katil İsrail Devleti'nin Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa direnişcisi Müslümanlara tehditler savurdu. Netanyahu yaptığı açıklamada, gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ancak İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini dile getirdi.
İsrail topraklarını, askerlerini ve vatandaşlarını hedef alan saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Netanyahu, Gazze'den atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini ifade etti.
Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.
İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İndirim, vade, sıfır faiz imkanı! Devlerden Mayıs kampanyaları geldi! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...
- 1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...
- Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...
- 10 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...
- 50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...
- Emeklinin yüzünde gülücükler! En düşük 2605 TL olacak! SSK, SGK, Bağkur emeklisini kapsıyor...
- Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Arefe günü mezarlık ziyaretleri açık olacak mı?
- Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman yapılacak? Yeni normalleşme takvimi...
- 17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu?