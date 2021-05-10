Filistinli sanatçı Afifi kendisini döverek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

"ÇOCUKLARININ ZALİMLERİN TARAFINDA OLMASINI İSTER MİSİN?"

Şam Kapısı'nda gözaltına alınan Filistinli gençlerden biri olan Meryem Afifi'nin İsrail askerine söyledikleri ise gündem oldu. Genç kızın askere söylediği ders gibi sözler şu şekilde:

"Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Evlerinden çıkarılmak istenen insanları koruduğum için mi bu haldeyim? Sen şu an ne hissediyorsun? Biliyorum sen de bir insansın, bir ailen var, belki çocukların var.