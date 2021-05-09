İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Kudüs'teki gerginliği artıracak skandal açıklamalar

Başbakan Netanyahu, şunları söyledi:

"Kudüs'ü inşa etmemiz konusunda yapılan baskılara karşı koyuyoruz. Maalesef ki; bu baskılar son zamanlarda arttı. En iyi dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kudüs, İsrail'in başkenti. Her ulusun kendi başkentini inşa ettiği gibi, bizim Kudüs'ü inşa etme hakkımız var. Bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."