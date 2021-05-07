Yan etkileri nedeniyle tartışma konusu olan AstraZeneca 18-40 yaş aralığında uygulanmayacak

İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın, 40 yaş altı yetişkinlerde giderek daha çok yan etkinin saptanmasının ardından hareket geçtiğini belirten İngiliz medyası, ölümcül kan pıhtısı oluşumunun da giderek yaygınlaştığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı danışmanlarının, ilk olarak 30 yaş ve altında kullanımının durdurulması ve yerine Pfizer veya Moderna'nın aşılarının yapılması gerektiğini söylediğini aktaran İngiliz basını, yeni bir gelişmeyle yaş sınırının 40'a çıkartılacağını duyurdu.

Aşı Komitesi'nin, gençlerde görülen kan pıhtılaşması nedeniyle 30 yaşın altındakilere bundan sonra Pfizer veya Moderna aşılarının sunulacağını açıklamasının ardından AstraZeneca'nın ilk dozunu yaptırmış olanların ise aynı aşının ikinci dozunu olabileceği belirtildi. İngiltere'de 20 milyondan fazla AstraZeneca aşısı uygulandığı kaydediliyor.