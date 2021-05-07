Yan etkileri nedeniyle tartışma konusu olan AstraZeneca 18-40 yaş aralığında uygulanmayacak
Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ile geliştirdiği koronavirüs aşısı, bu kez İngiliz Sağlık Bakanlığı’nın gündemine girdi. Kan pıhtısına bağlı ölümlerin oluşması nedeniyle birçok ülke tarafından durdurulan AstraZeneca aşısının, 40 yaş altı yetişkinlerde görülen yan etkilerinin artması, ülkede paniğe yol açtı. AstraZeneca aşısının, 18-40 yaş aralığında uygulanmasının durdurulacağı belirtildi.
Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı, neden olduğu yan etkiler yüzünden birçok ülke tarafından riskli ilan edilmişti. Son olarak Kanada'nın Alberta eyaletinde bir kişinin, AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetmesi, aşıya ilişkin endişeleri yeni bir boyuta taşıdı.
40 YAŞ ALTI İÇİN ÖLÜMCÜL RİSKİ BÜYÜK
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ülkede 40 yaş altındakilerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı belirlenen AstraZeneca aşısının, 18-40 yaş aralığında uygulanmasının durdurulacağı belirtildi.
İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın, 40 yaş altı yetişkinlerde giderek daha çok yan etkinin saptanmasının ardından hareket geçtiğini belirten İngiliz medyası, ölümcül kan pıhtısı oluşumunun da giderek yaygınlaştığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı danışmanlarının, ilk olarak 30 yaş ve altında kullanımının durdurulması ve yerine Pfizer veya Moderna'nın aşılarının yapılması gerektiğini söylediğini aktaran İngiliz basını, yeni bir gelişmeyle yaş sınırının 40'a çıkartılacağını duyurdu.
Aşı Komitesi'nin, gençlerde görülen kan pıhtılaşması nedeniyle 30 yaşın altındakilere bundan sonra Pfizer veya Moderna aşılarının sunulacağını açıklamasının ardından AstraZeneca'nın ilk dozunu yaptırmış olanların ise aynı aşının ikinci dozunu olabileceği belirtildi. İngiltere'de 20 milyondan fazla AstraZeneca aşısı uygulandığı kaydediliyor.
AVRUPA İLAÇ AJANSI "GÜVENLİ" DEMİŞTİ
İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) açıklamasında, Oxford-AstraZeneca aşısının ciddi hastalıkları önlemede halen büyük faydaları olduğu belirtildi.
Bununla beraber 31 Mart'a kadar 79 kan pıhtılaşması vakasının rapor edildiği ve bu kişilerden 19'un öldüğü duyurulan açıklamada, kan pıhtılaşmasına neyin yol açtığının belirlenemediği vurgulandı.
51'i kadın ve 28'i erkek olan vakaların yaşlarının 18-79 arasında değiştiği, hayatını kaybeden 19 kişiden 3'ünün 30 yaşın altında olduğu açıklandı. 19 ölümün 14'ünde beyinde, 5'inde ise toplardamarlar içinde kan pıhtısı görüldüğü belirtildi.
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