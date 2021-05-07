Çarptığı polis taklalar attı! Korkunç anlar kamerada

Olayda ağır yaralanan polis memurunun hastanede tedavisi devam ederken, kaçmaya çalışan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracın polise çarptığı anlar ise gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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