Çarptığı polis taklalar attı! Korkunç anlar kamerada
Pakistan’da polis memuru tarafından durdurulmak istenen aşırı hızlı otomobil sürücüsü polise çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan polis memuru, metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
YAŞAM İHA
Polis memuru, çarpmanın etkisi ile havada taklalar atarak, metrelerce yüksekten yere çakıldı.
Olayda ağır yaralanan polis memurunun hastanede tedavisi devam ederken, kaçmaya çalışan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracın polise çarptığı anlar ise gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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