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Çarptığı polis taklalar attı! Korkunç anlar kamerada

’da polis memuru tarafından durdurulmak istenen aşırı hızlı otomobil sürücüsü polise çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan polis memuru, metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Çarptığı polis taklalar attı! Korkunç anlar kamerada

'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı kentinde bulunan otoyol gişelerinde aşırı hızlı olan otomobil sürücüsü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarptı.

Polis memuru, çarpmanın etkisi ile havada taklalar atarak, metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Olayda ağır yaralanan polis memurunun hastanede tedavisi devam ederken, kaçmaya çalışan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracın polise çarptığı anlar ise gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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