Rus savaş gemisine Türk sahil güvenlikler eşlik etti

Marmara Denizi'nden saat 06.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.