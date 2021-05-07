Rus savaş gemisine Türk sahil güvenlikler eşlik etti
Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Türk sahil güvenliklerin eşlik ettiği Kovrovets adlı mayın tarama gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
DÜNYA DHA
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 06.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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