07 Mayıs 2021, Cuma
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Twitter - Trump savaşı devam ediyor! Açıklamalarını yayımlayan hesabı askıya aldılar

Eski ABD Başkanı ve Twitter arasındaki savaş devam ediyor. Sosyal medya platformu Twitter, daha önce hesabını kapattığı ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları yayımlayan bir hesabı askıya aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Twitter - Trump savaşı devam ediyor! Açıklamalarını yayımlayan hesabı askıya aldılar
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından ve Instagram gibi yayın kuruluşları ile paralel adım atarak Trump'ın hesabını kapatan Twitter yeni bir karara daha adım attı.

Trump'ın yeni kurduğu "DonaldJTrump/Desk (Trump'ın masası)" adlı sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaları yayımlayan hesap, Twitter tarafından askıya alındı.

Twitter'dan bir yetkili söz konusu adım ile ilgili Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Bizim yasak politikamız gereği, daha önce kapatılan bir hesap ile ilgili içerik paylaşımı yapan ya da bu hesabın yerine açılan hesaplar konusunda da gereken adımları atıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın danışmanlarından ise kapatılan hesabın Trump ile bir ilişkisi olmadığını belirtti.

TRUMP'IN SOSYAL MEDYA İLE SAVAŞI

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen baskını sonrasında Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu , "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, Twitter, ve da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

Trump, yaklaşık 4 ay sonra, 4 Mayıs'ta "Trump Desk" adı altında yeni bir platform kurduğunu duyurmuştu.

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