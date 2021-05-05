İsrail'de hükümet krizi! Netanyahu'ya büyük şok

Rivlin televizyonda yaptığı açıklamada, tüm gününü İsrail parlamentosundaki partilere danışarak geçirdiğini ve Lapid'in bir koalisyon hükümeti kurma konusunda en yüksek şansa sahip olduğuna inandığını duyurdu. Rivlin, Lapid ile konuştuğunu ve hükümeti kurması için 28 günlük yetki verdiğini açıkladı. Lapid, 120 sandalyeli parlamentoda 56'sının desteğine sahipken, hükümeti kurmak için 5 sandalyeye daha ihtiyacı var. Babası eski Kabine Bakanı olan, kendisi de deneyimli bir gazeteci ve politikacı olan Lapid'in hükümeti kurmak için potansiyel ortaklarla anlaşmaya varmak için dört haftası var.