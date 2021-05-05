Almanya'da COVID-19 kısıtlamalarıyla ilgili flaş karar! Tamamen kaldırılıyor
Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaleti Başbakanı Daniel Günther, eyalette 17 Mayıs'tan itibaren corona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını tamamen kaldırarak normalleşmeye dönüleceğini açıkladı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinde, korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları tamamen kaldırılıyor.
TAMAMEN NORMALE DÖNÜYORLAR
Schleswig-Holstein eyaleti Başbakanı Daniel Günther yaptığı açıklamada, eyalette corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler neticesinde günlük vaka sayılarında kaydedilen düşüş ve insidans değerlerinin 54,4 seviyesine inmesi sayesinde Schleswig-Holstein eyaletinde 17 Mayıs'tan itibaren Covid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını ve normalleşmeye dönüleceğini kaydetti.
Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında Almanya'nın en önemli tatil bölgelerinin de açılacağını belirten Günther, Kuzey ve Baltık Denizleri arasındaki otellerin, restoranlar ve tatil köylerinin sıkı hijyen kuralları altında açılacağını duyurdu.
Öte yandan Almanya'da Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda (Infektionsschutzgesetz) yapılan değişiklik kapsamında insidans değerleri, 100 bin kişilik bir şehir veya bölgede yeni enfeksiyon sayısında 7 gün içinde 3 gün ardı ardına 100 yeni vakanın görülmesi üzerine söz konusu bölgelerde kapanma ve kısıtlama tedbirleri getiriliyor.
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