Almanya'da COVID-19 kısıtlamalarıyla ilgili flaş karar! Tamamen kaldırılıyor

İnsidans değerleri bir hafta içinde 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde 3 gün ardı ardına 100 yeni vakaya rastlanmaz ise, bu bölge veya şehirlerde önlemler gevşetilip yasaklar kaldırılıyor.

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