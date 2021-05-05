05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya’da İçişleri Bakanı Horst Seehofer’le video konferans ile görüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans yönetimiyle görüştü.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık. Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik" dedi.

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