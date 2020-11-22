Binyamin Netanyahu'dan Biden'a İran mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion'u anma töreninde yaptığı konuşmada, isim vermeden resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı olan Joe Biden'a İran ile varılan nükleer anlaşma konusunda dolaylı mesaj gönderdi.

P5+1 ülkeleriyle imzalanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de çekildiği nükleer anlaşmaya değinen Netanyahu, "Bir önceki (İran ile yapılan) nükleer anlaşmaya geri dönüş olamaz. İran'ın nükleer silah geliştirmemesini sağlamak için tavizsiz politikaya bağlı kalmalıyız." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesine ve nükleer anlaşmaya karşı olmaları nedeniyle birçok Arap ülkesinin İsrail'e yaklaşımını temelden değiştirdiğini sözlerine ekledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015'te P5+1 ülkeleri ile İran arasında nükleer anlaşma imzalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de söz konusu anlaşmadan çekilmişti.

Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması halinde İran ile varılan nükleer anlaşmaya yeniden dönebileceği ifade ediliyor.

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