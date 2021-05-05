Kovid-19 test çubuklarını yıkayıp tekrar kullanmışlar! Büyük skandal

Yerel medyadaki haberlere göre yetkililer 23 görgü tanığından alınan ifadelere ulaştıklarını, bu korkunç skandaldan şirketin 124 bin 800 dolar kar elde ettiğini de tespit etti. Bu paranın ise olayın şüphelilerinden bir kişinin lük evinin inşaat masrafları için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.