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Kovid-19 test çubuklarını yıkayıp tekrar kullanmışlar! Büyük skandal

Son dakika haberine göre; 'in kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken 'dan gelen skandal gündeme bomba gibi düştü. Endonezya'da tıbbi ürün firmasının koronavirüs testleri için kullanılmış nazal çubukları yıkayıp yeniden sattığı ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Kovid-19 test çubuklarını yıkayıp tekrar kullanmışlar! Büyük skandal

'da yaşanan -19 test skandalı duyanları şaşkına çevirdi. Bir tıbbi ürünler firmasının koronavirüs testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı.

Havalanında uygulanan testler için kullanıldığı açıklanan bu kullanılmış çubukların 9 binden fazla yolcunun testinde kullanıldığı bildirildi.

Şirket çalışanlarının tutuklandığı skandal olayın 'da yer alan havaalanında gerçekleştiği bildirilirken polis test kitlerinin kullanılmış olduğunu nasıl tespit edildiğini açıklamadı.

Devlet kuruluşu olan '' adındaki şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak oldukça büyük boyutlu davalarla karşılaşacağı bildiriliyor.

Nazal test çubukları koronavirüs salgınının başından beri hayatlarımızın bir parçası haline gelmişti. Endonezya polisi yaptığı açıklamada skandal olayın geçtiğimiz aralık ayından beri devam ettiğini ifade etti.

Endonezya'da uçak yolculuğu yapmak için kişilerden negatif Kovid-19 testi talep ediliyor. Yolcular isterse bu testleri havaalanında yaptırabiliyor. Havaalanı yetkilileri de bu hızlı sonuç veren test kitleri Kimia Farma adlı şirketten alıyordu.

Firmanın 5 yetkilisinin geçen hafta tutuklandığı bildirilirken yöneltilen suçlamanın hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmek olduğu açıklandı. tutuklanan kişiler arasında firmanın müdürü de bulunuyor.

Yerel medyadaki haberlere göre yetkililer 23 görgü tanığından alınan ifadelere ulaştıklarını, bu korkunç skandaldan şirketin 124 bin 800 dolar kar elde ettiğini de tespit etti. Bu paranın ise olayın şüphelilerinden bir kişinin lük evinin inşaat masrafları için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Merkezi başkent 'da olan şirket olaya karışan herkesin kovulduğunu ve bundan böyle daha sıkı denetimler uygulayacağını açıkladı.

Skandalla ilgili dava açmaya hazırlanan avukatlar olaydan etkilenen her bir yolcu için 600 bin liralık tazminat talep edeceklerini açıkladı.

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