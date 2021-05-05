Kovid-19 test çubuklarını yıkayıp tekrar kullanmışlar! Büyük skandal
Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Endonezya'dan gelen skandal gündeme bomba gibi düştü. Endonezya'da tıbbi ürün firmasının koronavirüs testleri için kullanılmış nazal çubukları yıkayıp yeniden sattığı ortaya çıktı.
Havalanında uygulanan testler için kullanıldığı açıklanan bu kullanılmış çubukların 9 binden fazla yolcunun testinde kullanıldığı bildirildi.
Devlet kuruluşu olan 'Kimia Farma' adındaki şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak oldukça büyük boyutlu davalarla karşılaşacağı bildiriliyor.
Nazal test çubukları koronavirüs salgınının başından beri hayatlarımızın bir parçası haline gelmişti. Endonezya polisi yaptığı açıklamada skandal olayın geçtiğimiz aralık ayından beri devam ettiğini ifade etti.
Endonezya'da uçak yolculuğu yapmak için kişilerden negatif Kovid-19 testi talep ediliyor. Yolcular isterse bu testleri havaalanında yaptırabiliyor. Havaalanı yetkilileri de bu hızlı sonuç veren test kitleri Kimia Farma adlı şirketten alıyordu.
Firmanın 5 yetkilisinin geçen hafta tutuklandığı bildirilirken yöneltilen suçlamanın hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmek olduğu açıklandı. tutuklanan kişiler arasında firmanın müdürü de bulunuyor.
Yerel medyadaki haberlere göre yetkililer 23 görgü tanığından alınan ifadelere ulaştıklarını, bu korkunç skandaldan şirketin 124 bin 800 dolar kar elde ettiğini de tespit etti. Bu paranın ise olayın şüphelilerinden bir kişinin lük evinin inşaat masrafları için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Merkezi başkent Cakarta'da olan şirket olaya karışan herkesin kovulduğunu ve bundan böyle daha sıkı denetimler uygulayacağını açıkladı.
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