'Dokuz doğurmak' deyimi gerçek oldu! Dünya dokuz çocuk dünyaya getiren anneyi konuşuyor

-"Hanımefendinin sağlık durumu iyi"

Mali'deki hastanede ve Fas'a nakledildikten sonra da en az 7 bebek olduğunu belirlediklerini kaydeden Murad, "Bu süre zarfında annenin karnı çok büyüdü. Bu durum kendisi ve bebekler açısından risk teşkil ettiği için titiz ve dikkatli bir şekilde sezaryen yöntemiyle doğum yaptırılması kararı aldık." ifadesini kullandı.

Murad, "Operasyon sırasında 9 bebeği gördüğümüzde çok şaşırdık. Bizim için de sürpriz oldu. Ancak ameliyatı gerçekleştiren ekip olarak tüm senaryolara da hazırdık. Annenin sağlık durumu iyi. Kendisini 24 saat gözetim altında tuttuktan sonra yarın klinikteki odasına alacağız." dedi.

-"Bebeklerin doğumu sadece 15 dakika sürdü"

Doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunun müdürü ve anestezi uzmanı El-Ulvi Yusuf da sağlık personelinin müdahalesinin, hastanın sağlığını tehdit eden risklerden kaçınmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Hamileliğin 25. haftasından sonraki sürecin bebekler için tehlike arz ettiğine dikkati çeken Ulvi, "Aslında hamilelik süresini 30 haftaya kadar uzatmak istedik ancak bu hafta doğum belirtileri başlayınca sezaryen kararı aldık. Bebeklerin doğumu sadece 15 dakika sürdü." ifadelerini kullandı.