Son dakika | Belçika Fransa arasında büyük kriz! Resmen toprak kaybettiler

'BU İYİ BİR FİKİR DEĞİL'

Erquelinnes kasabasının Belediye Başkanı David Lavaux, olayı Fransa medyasına esprili bir dille anlattı. Belçikalı belediye başkanı, "Mutluydum. Kasabam daha büyüktü ama Bousignies - sur - Roc belediye başkanı aynı fikirde değildi" dedi.

Lavaux, "Çiftçi vatandaşımız Belçika'yı büyüttü, Fransa'yı küçülttü. Bu iyi bir fikir değil" diye konuştu.

Fransız kasabasını Belediye Başkanı Aurélie Welenok da aynı şakacı üslupla, "Yeni bir sınır savaşından kaçınmalıyız" dedi.

Belçikalı yetkililer, Erquelinnesli çiftçiyle görüşerek, sınır taşını eski yerine taşımasını isteyecek. Eğer çiftçi bunu yapmayı reddederse hakkında yasal soruşturma başlatılacak.

Bu durumda sınır çizgisi iki ülke dışişleri bakanları devreye girerek, 1930 yılından bu yana ilk kez sınır komisyonunu göreve çağırmak zorunda kalacak.

Belediye Başkanı Lavaux, Belçika medyasına, çiftçinin iyi niyet göstermesi durumunda sorunun dostane bir şekilde çözüleceğini söyledi.