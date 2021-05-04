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Boşanma kararı alan Bill Gates'ten şaşırtan hamle! Avukat olarak o ismi tuttu

'un kurucusu ABD'li milyarder , eşi ile sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki arkadaşı ’ı tuttu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Boşanma kararı alan Bill Gates'ten şaşırtan hamle! Avukat olarak o ismi tuttu

'un kurucusu Amerikalı milyarder ve eşi , ortak bildiri ile boşanacaklarını açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Bill Gates, 27 yıllık evliliği sona erdirme kararı aldıklarını duyurdu.

EN YAKIN ARKADAŞINI BOŞANMA AVUKATI OLARAK TUTTU
Bill & Melinda Gates Vakfının kurucuları olarak vakfı idare etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Bill Gates, eşi Melinda Gates'ten boşanmak için yakın arkadaşı olan 97 yaşındaki milyarder 'ı tuttu. Munger, aynı zamanda Gates'in milyarder arkadaşı olan tarafından yönetilen 'te başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Bill ve Melinda Gates, 27 yıl sonra evliliklerini sona erdireceklerini Twitter'dan duyurdu. Gates, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" ifadeleri kullanıldı.



Çift, 2000 yılında hayırsever örgütleri Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurmuştu.




"ÜÇ HARİKA ÇOCUK YETİŞTİRDİK"
Açıklamada, "Üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için bütün dünyada çalışan bir temel oluşturduk" dendi.



Çiftin açıklaması şöyle devam etti: "Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz, vakıfta da birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz ancak hayatımızın bir sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte ilerleyebileceğimize artık inanmıyoruz."

Vakıf, CNN Business'ın yorum talebine henüz cevap vermedi.



Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un kurucularından olan Bill Gates, milyarderler listesinin yıllarca zirvesindeydi

2017'de birinciliği Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a kaptıran Gates'in net serveti 127,7 milyar dolar.

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