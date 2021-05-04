Son dakika: İspanya'dan Covid-19 kısıtlamalarıyla ilgili yeni karar
İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, İspanya'da olağanüstü hal (OHAL) kararının 9 Mayıs tarihinde sona ermesinin ardından ülkede eyalet yönetimlerinin korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarına kendilerinin karar vereceğini belirtti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Corona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında İspanya'da Covid-19 kısıtlamalarına artık eyalet yönetimlerinin karar vermesi bekleniyor.
İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık 6 aydır süren olağanüstü hal (OHAL) kararının 9 Mayıs Cumartesi günü sona ermesinin ardından İspanya hükümetinin ülkenin 17 eyaletinin yönetimlerine Covid-19 kısıtlamalarının sorumluluğunu devredeceğini kaydetti.
OHAL'in sona ermesinin ardından eyalet yönetimlerinin sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar getirebileceğini belirten Calvo, bu süreç içerisinde eyaletlerin yerel mahkemelerin desteğini almaları gerektiğini ifade etti. Calvo, "Eyaletler, hak ve özgürlükleri sınırlayan sokağa çıkma yasakları veya kısıtlama kararlarını mahkemelere taşıyabilir, tartışabilir ve önerebilir, fakat yargı iznine ihtiyaçları olacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıca İspanya hükümetinin yeni kararı ile eyalet yönetimleri, yerel bir mahkemenin eyalet yönetimi tarafından sunulan Covid-19 önlemleri reddetmesi durumunda, Yüksek Mahkemeye başvurabilecek ve bu durumun ise daha sonra diğer tüm eyaletler için geçerli emsaller oluşturması bekleniyor.
İspanya'da OHAL kararı olmadan hükümet yetkililerinin, halkın hareket veya toplanma özgürlüğü gibi sivil özgürlüklerini askıya alma gibi imtiyazı bulunmazken, İspanya'nın Bask Eyaleti gibi Covid-19 vaka sayılarının yüksek olduğu bölgeler ise, hükümetten OHAL kararının uzatılmasını talebinde bulundu.
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