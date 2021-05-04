Son dakika: İspanya'dan Covid-19 kısıtlamalarıyla ilgili yeni karar

Ayrıca İspanya hükümetinin yeni kararı ile eyalet yönetimleri, yerel bir mahkemenin eyalet yönetimi tarafından sunulan Covid-19 önlemleri reddetmesi durumunda, Yüksek Mahkemeye başvurabilecek ve bu durumun ise daha sonra diğer tüm eyaletler için geçerli emsaller oluşturması bekleniyor.