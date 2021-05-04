04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

Son dakika: Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

'un kurucusu Amerikalı milyarder ve eşi , boşanma kararı aldı. Bill , boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu. (Son dakika dünya haberleri)

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

'un kurucusu Amerikalı milyarder ve eşi , boşanma kararı aldı.

Bill , boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu.

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA