Son dakika: Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, boşanma kararı aldı. Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu. (Son dakika dünya haberleri)
Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, boşanma kararı aldı.
Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu.
27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.
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