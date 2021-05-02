Libya'da Hafter'in sonu geliyor
Türkiye'nin desteklediği Libya resmi hükümeti darbeci Hafter ve Avrupalı ortaklarına karşı adım adım ilerlemeye devam ediyor. Hükümetin Hafter'in darbe girişimini durdurması sonrasın savaş suçlarıyla yargılanması için büyük bir adım attı.
Libya Millî Birlik Hükümeti (MBH) tarafından yapılan soruşturmalarda ülkede istikrarın sağlanmasının önündeki en büyük engelin darbeci Hafter olduğu saptandı. Hafter'in Libyalı vatandaşları kimliklerine göre kaçırdığı ve kasten öldürdüğü açığa çıktı.
İnsan haklarını ve uluslararası sözleşmeleri hiçe sayan Hafter'in, kontrolü altındaki bölgelerde kayıp olaylarının sıradanlaştığı, kaçırılanlar arasındaki çocukların Hafter milisleri saflarında savaşmaya zorlandığı tespit edildi. İktidar hırsıyla yanan Hafter ülkede huzur kalmasın diye el altından çalışmalarını sürdürüyor.
HAVAALANINI KAPATTI
Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin 14 bakanıyla Bingazi'yi ziyaret edeceği, kabine toplantısını Bingazi'de yapmayı planladığı, bazı kurum ve bölgeler ile iç savaşta zarar gören yerlerin durumunu inceleyeceği, ancak darbeci Hafter milislerinin Benina Havaalanı'nı kapatması sonucunda Mitiga-Benina uçuşunu uçak hareket etmek üzereyken iptal ettiği bildirildi. Son kriz, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı grubun elebaşı ve toplu mezarların sorumlusu Hafter'in kendi başbakanına tahammül edemeyecek denli makam ve iktidar hırsına boğulmuş olduğu şeklinde yorumlandı.
SİVİL LİDER İMAJI DA TUTMADI
Bir yandan kendisine bağlı unsurlar arasındaki çatışmalar, diğer yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (UCM) savaş suçlarıyla yargılanma tehlikesinin gün geçtikçe artması nedeniyle Hafter'in gerilim kıskacında olduğu değerlendiriliyor. İşlediği savaş suçlarıyla Libya'yı ateş ve ölüm çemberine çeviren Hafter'in sivil bir lider imajı verme çabası ile "Libya'nın geleceği için" güven ve destek talebinin, binlerce ölümün acısını taşıyan Libyalılardan karşılık bulmayacağı, çemberin gitgide daraldığı değerlendiriliyor.
SEÇİMLERİ TEHDİT EDİYORLAR
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile bir araya geldi. Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in hiçbir otoriteyi tanımamasının, yıl sonunda yapılması planlanan seçimleri tehdit ettiğini ifade etti. Mişri, Sirte ile Misrata arasındaki sahil yolunun açılmasının önündeki en büyük engelin Hafter milislerine destek veren paralı askerler olduğunu dile getirdi.
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