Libya'da Hafter'in sonu geliyor

HAVAALANINI KAPATTI

Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin 14 bakanıyla Bingazi'yi ziyaret edeceği, kabine toplantısını Bingazi'de yapmayı planladığı, bazı kurum ve bölgeler ile iç savaşta zarar gören yerlerin durumunu inceleyeceği, ancak darbeci Hafter milislerinin Benina Havaalanı'nı kapatması sonucunda Mitiga-Benina uçuşunu uçak hareket etmek üzereyken iptal ettiği bildirildi. Son kriz, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı grubun elebaşı ve toplu mezarların sorumlusu Hafter'in kendi başbakanına tahammül edemeyecek denli makam ve iktidar hırsına boğulmuş olduğu şeklinde yorumlandı.