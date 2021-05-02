Dünyada Hindistan paniği! O ülkeye dönene hapis cezası
Son dakika haberine göre; Günde 400 bin koronavirüs vaka sayısına ulaşan Hindistan'a birçok ülke uçuş yasağı uygulamaya başladı. Bir ülke ise aktarmalı olarak Hindistan'dan gelen vatandaşlarına 66 bin dolar ceza ve 5 yıl hapis cezası kararı aldı.
Pek çok ülke, rekor seviyede yeni vakanın görüldüğü Hindistan'dan gelen uçuşları yasaklama kararı aldı. Bu ülkeler arasında en sıkı tedbir ise Avustralya'dan geldi.
Avustralya hükümeti, ülkeye doğrudan uçuşu yasaklamanın dışında Hindistan'dan evine aktarmalı uçuşla dönmeye çalışan Avustralya vatandaşlarının 66 bin dolarlık para cezasıyla veya 5 yıl hapisle karşı karşıya kalabileceklerini duyurdu.
Söz konusu karar, Hindistan'da bulunan iki Avustralyalı kriketçinin, hafta başında hükümetin Hindistan'dan tüm doğrudan uçuşları yasaklamasına rağmen, Katar'dan aktarmalı olarak ülkeye dönmesinin ardından geldi.
9 BİN VATANDAŞ VAR
Biyogüvenlik Yasası kapsamında alınan bu kararla Hindistan'da bulunan 9 binden fazla Avustralya vatandaşının sınırlı sağlık olanaklarının bulunduğu ülkede mahsur kalması eleştirilere neden oldu.
Bazı hukukçular bunun hak ihlali olduğunu savunurken, Federal sağlık bakanı Greg Hunt, yasağı çiğneyenlerin hem para hem de hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek kararı savundu. Hunt, "Hükümet bu kararları hafife almıyor.
Ancak, Avustralya halk sağlığı ve karantina sistemlerinin bütünlüğünün korunması ve karantina tesislerindeki Kovid-19 vakalarının sayısının yönetilebilir bir düzeye indirilmesi kritik önem taşıyor" dedi.
'ÜLKENİZE DÖNMEYİN'
Avustralya medyası bakanlığın bu kararını, "Avustralyalıların ülkelerine dönmeleri ilk kez suç olarak görülecek" şeklinde yorumlarken, önlemin Pazartesi'den itibaren yürürlüğe gireceği ve 15 Mayıs'a kadar uygulanacağı bildirildi.
Öte yandan, ABD de Hindistan'dan uçuşları askıya aldı ve Amerikan vatandaşlarının ülkeye dönmeleri tavsiye edildi. Hollanda, Uganda ve Kenya, Hindistan uçuşlarını kaldırırken, Birleşik Arap Emirlikleri var olan seyahat yasağının süresini uzattı.
HÜKÜMET CİDDİYE ALMALI
Hindistan'da bilim insanlarından oluşan ve hükümet tarafından kurulan SARS-CoV-2 Genetik Birliği'nin (Insacog) ilk şubat ayında tespit edilen korovirüsün Hint varyantı olarak bilinen 'B.1.617'nin 'yüksek seviyede' tehlikeli ve 'endişe verici' olduğuna dair verilerini hükümetle paylaştığı, ancak yetkililerin önlem almadığı öne sürüldü.
Reuters'a konuşan 4 Hintli bilim insanı, uyarının ardından sağlık bakanlığının 24 Mart'ta medyaya 'yüksek endişe' kelimelerini içermeyen bir açıklama yayınladığında bulguları kamuoyuna açıkladığını ancak test ve karantinanın dışında ek önlem almadığını söyledi.
Uzmanlar, uyarılarına rağmen milyonlarca maskesiz insanın, Başbakan Narendra Modi ve diğer partilerin mitinglerine ve dini festivallere katıldığını ayrıca, tarım yasası karşıtı protestoların da devam ettiğini ifade etti.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 400 BİN
Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen dünyanın ikinci en fazla nüfusa sahip ülkesi Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Ülke genelinde 155 milyon doz aşı uygulandığı belirtilirken, "çift mutant" adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor.
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