SON DAKİKA | Afganistan’da akaryakıt istasyonunda patlama: 10 yaralı | İşte görüntüler... (DÜNYA HABERİ)

TANKER ALEV ALEV YANDI

Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kuzey kapısından Kabil'e girmek için bekleyen onlarca akaryakıt tankeri alev alev yandı.



Nedeni henüz bilinmeyen ilk patlamanın ardından tankerlerin yanması sonucu art arda patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Olay nedeniyle başkentin bir kısmında elektrik kesintisi yaşanırken, paniğe kapılan mahalle sakinleri sokaklara döküldü.