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SON DAKİKA | Afganistan’da akaryakıt istasyonunda patlama: 10 yaralı | İşte görüntüler... (DÜNYA HABERİ)

| Afganistan’da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, onlarca akaryakıt tankeri de yandı. İşte patlama anı ve görüntüler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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SON DAKİKA | Afganistan’da akaryakıt istasyonunda patlama: 10 yaralı | İşte görüntüler... DÜNYA HABERİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzey kapısına yakın 17'inci bölgedeki Ade Mazar bölgesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yerel saatle 21.00'da patlama meydana geldi.

TANKER ALEV ALEV YANDI

Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kuzey kapısından Kabil'e girmek için bekleyen onlarca akaryakıt tankeri alev alev yandı.

Nedeni henüz bilinmeyen ilk patlamanın ardından tankerlerin yanması sonucu art arda patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Olay nedeniyle başkentin bir kısmında elektrik kesintisi yaşanırken, paniğe kapılan mahalle sakinleri sokaklara döküldü.

10 YARALI VAR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, "Yangın, yakıt taşıyan bir tankerin alev alması sonucu meydana geldi. Olayda 10 kişi yaralandı ve onlarca tanker yandı" dedi.

Geceyi aydınlatan patlama! İşte görüntüler... GECEYİ AYDINLATAN PATLAMA! İŞTE GÖRÜNTÜLER...


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