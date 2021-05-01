Kırgızistan'da iki gün sürecek yas ilan edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov'un, çatışmada ölenlerin anısına 1-2 Mayıs tarihlerini ulusal yas ilan edilmesine ilişkin kararı onayladığı belirtildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle önceki gün meydana gelen silahlı çatışmada Kırgız tarafında ölü sayısı 31, yaralı sayısı 134 olarak açıklanmıştı.

Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan tarafında 21 ev, 10 benzin istasyonu, bir okul, 2 kafe, 8 bakkal, bir sınır karakolu, bir yangın kurtarma karakolunda yangın çıktığını bildirmişti.