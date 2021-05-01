Plan onaylandı! Fukuşima Dai-ni nükleer santrali devreden çıkarılacak
Japonya'da Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılma planı onaylandı. Fukuşima Dai-ni nükleer santrali, Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ve tsunami sonrası hasar gören ve büyük bir nükleer felakete sebep olan Fukuşima Daiiçi Nükleer Santralinin güneyinde yer alan komşusu.
Nükleer Düzenleme Kurulu (NRA), tesisi işleten Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının reaktörlerin sökülmesini kapsayan planını onayladı.
Mayıs 2020'de sunulan plana göre Fukuşima eyaletinde bulunan santraldeki 4 reaktörün devreden çıkarılması 44 yıl sürecek.
Tüketilmiş yakıt havuzlarındaki yaklaşık 10 bin nükleer yakıt çubuğunun ayrıştırılması 22 yıldan fazla sürecek.
İşletici TEPCO, yakıtların bir kısmının metal konteynerlerde saklanacağı atık malzeme depolama tesisi kuracak.
Plana göre sökülme süreci 50 bin ton radyoaktif atığın oluşmasına yol açacak.
Nükleer atığın tahliye edilmesi hariç toplam maliyetin 2,5 milyar doları aşacağı hesaplanıyor.
Fukuşima Dai-ni santrali, Mart 2011'deki deprem ve tsunami sonrası nükleer sızıntı yaşanan Fukuşima Dai-içi santralinin 12 kilometre güneyinde yer alıyor.
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