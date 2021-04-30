Çorum'da korku dolu anlar! Önce elektrikleri kestiler sonra dehşeti yaşattılar

Çağrılan tercüman aracılığı ile olayı anlatan Hüseyin, "Yatıyorduk, kapı çalındı. Elektrikler kesilmişti. Kapıyı açtığımızda eli silahlı ve bıçaklı üç kişi bana ve çocuklarıma saldırdı. Benim başıma silahla vurup yaraladılar. Sonra eve girip 10 bin lira ile cep telefonları ve pasaportlarımızın bulunduğu çantayı alıp kaçtılar" dedi.