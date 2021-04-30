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Çorum'da korku dolu anlar! Önce elektrikleri kestiler sonra dehşeti yaşattılar

Son dakika haberine göre; ’da 3 kişi sahur vakti elektriğini kestikleri binada, dairenin zilini çalıp, kapıyı açan ailenin 10 bin lirası ile pasaportlarını alarak kaçtı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Çorum'da korku dolu anlar! Önce elektrikleri kestiler sonra dehşeti yaşattılar

Olay, sahur vakti 'nde meydana geldi.

Maskeli 3 kişi, bir binanın elektriğini kesip, burada, ailesiyle birlikte yaşayan Irak uyruklu 'in dairesinin kapı zilini çaldı.

Kapıyı açan Hüseyin'in başına tabanca kabzası ile vurup içeri giren şüpheliler, aileyi bıçak ve silahla tehdit etti. Şüpheliler, evde bulunan 10 bin lira ile pasaportlar ve cep telefonlarını alarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Asad Ahmad Hüseyin'e sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


'BANA VE ÇOCUKLARIMA SALDIRDILAR'

Çağrılan tercüman aracılığı ile olayı anlatan Hüseyin, "Yatıyorduk, kapı çalındı. Elektrikler kesilmişti. Kapıyı açtığımızda eli silahlı ve bıçaklı üç kişi bana ve çocuklarıma saldırdı. Benim başıma silahla vurup yaraladılar. Sonra eve girip 10 bin lira ile cep telefonları ve pasaportlarımızın bulunduğu çantayı alıp kaçtılar" dedi.

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