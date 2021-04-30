Almanya'dan skandal karar! 'Öldürüyor' diye durdurdukları aşıyı evsizlere vuracaklar

12 HAFTAYA KADAR ÇIKABİLİR



İngiltere'de iki doz arasındaki süre 12 haftaya kadar çıkabiliyor. Fransa ve Almanya'da bu süre tıpkı Türkiye gibi 6 hafta. MRNA temelli bir diğer aşı çeşidi olan Moderna'yı ve BioNTech'i kullanan ABD'de iki doz arasında sürenin maksimum 6 haftaya kadar uzatılabileceği ifade ediliyor. Karar, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alınarak hayata geçirildi. Avrupa İlaç Kurumu (EMA) da Pfizer/BioNTech aşılarının iki dozunun arasında üç hafta, gerekli durumlarda en fazla 42 gün yani 6 hafta ara verilmesi yönünde tavsiyede bulunuyor.