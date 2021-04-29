Son dakika: İran, koronavirüse karşı sprey geliştirdi

Reisi, geliştirilen spreyin korona virüse karşı koruduğunu belirterek, "Dünyada hala en etkili yöntem maske kullanmak. Bunun yanı sıra geliştirdiğimiz bu spreyi maske ve kıyafet üzerinde kullandığımızda, kendisi virüsü tespit ederek yok ediyor" dedi.

Virüsün daha çok hava yoluyla bulaştığını belirten Reisi, "Bu sprey korona virüsü tespit ederek kendisi yok ediyor" ifadesini kullandı.

Reisi, İran'ın birçok tıbbı teçhizat ihtiyacını kendisinin karşıladığını ifade ederek, geliştirilen sprey nedeniyle İranlı bilim insanlarına teşekkür etti. İran'da toplam vaka sayısı 2 milyon 479 bin 805'e, toplam can kaybı ise 71 bin 351'e ulaştı.