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Sen misin aşıyı tescil etmeyen! Rusya, Brezilya'ya dava açıyor

Son dakika haberi... Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), aşısını tescil etmeyen ’ya uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Sen misin aşıyı tescil etmeyen! Rusya, Brezilya'ya dava açıyor

'daki Gameliya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve 'nun (RDIF) tarafından desteklenen korona virüs aşısı, Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından güvensiz bulunarak tescil edilmemişti.

Rusya ile Brezilya arasında gerilime neden olan ile ilgili tartışmalar devam ederken, son olarak RDIF'ten somut adım geldi.

RDIF, Brezilya'nın aldığı kararın aşının itibarını zedelediğini belirterek, Anvisa hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymaktan dolayı uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.

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