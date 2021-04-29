Sen misin aşıyı tescil etmeyen! Rusya, Brezilya'ya dava açıyor
Son dakika haberi... Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısını tescil etmeyen Brezilya’ya uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.
Rusya'daki Gameliya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) tarafından desteklenen Sputnik V korona virüs aşısı, Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından güvensiz bulunarak tescil edilmemişti.
Rusya ile Brezilya arasında gerilime neden olan Sputnik V aşısı ile ilgili tartışmalar devam ederken, son olarak RDIF'ten somut adım geldi.
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