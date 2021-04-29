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Son dakika: BM'den flaş Kıbrıs meselesi açıklaması

Son dakika haberleri.. meselesi hakkında açıklama yapan BM Genel Sekreteri Guterres, "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: BM'den flaş Kıbrıs meselesi açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs meselesi için "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen üç günlük Kıbrıs zirvesi sona erdi. 5+1 formatındaki görüşmelere garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katıldı.

Toplantılara başkanlık eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvenin ardından bugün basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin oldukça zorlu geçtiğini itiraf eden Guterres, "Tahmin edebileceğiniz üzere bu kolay bir toplantı değildi. Henüz müzakereler için ortak bir zemin bulamadık. Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" ifadesini kullandı.

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