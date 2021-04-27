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Son dakika | Tesla'dan kaza sonrası açıklama geldi: Sürücü koltuğu boş değildi

'nin eyaletinde Tesla marka "sürücüsüz seyir" özelliği olan bir aracın yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, olay sırasında sürücü koltuğunun boş olduğuna inandıklarını açıklamıştı. Konu ile ilgili Tesla'dan yeni bir açıklama geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2021
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Son dakika | Tesla'dan kaza sonrası açıklama geldi: Sürücü koltuğu boş değildi

Geçtiğimiz haftalarda 'de yaşanan kazada 2019 Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarpmış ve sonrasında alev almıştı.

Araç içinde hayatını kaybeden 50'li yaşlarındaki iki kişinin, biri önde, biri arkada olmak üzere yolcu koltuklarında bulunduğu, sürücü koltuğunun ise boş olduğu açıklanmıştı.

Araçta bulunan 2 kişinin yanarak can verdiği kaza sonrası üretici firma Tesla'dan bir açıklama yapıldı.

'de yer alan habere göre, şirket kazaya karışan aracın direksiyonun deforme olduğunu belirledi.

Açıklamada bunun kaza anında sürücü koltuğunda birinin olduğu sonucunu işaret ettiği bilgisinin altı çizildi.

Kazanın ardından şirekin sahibi ise yaptığı ilk açıklamada ilk bulguların kaza sırasında aracın otopilot özelliğinin devrede olmadığını gösterdiğini açıklamıştı.

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