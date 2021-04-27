Son dakika | Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Savaşa hazırlanıyorlar

Şoygu, Rusya'nın Batı ve Güney askeri birliklerinin yapılan tatbikatlarla savaşa hazır olduklarını gösterdiğini iletti. Geçtiğimiz hafta Kırım'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan Rus askeri birliklerinin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ifade ederek sınırlardaki tüm birliklere kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıklamıştı.

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