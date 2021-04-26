Son dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan flaş sözler: Artık başka karantina yok! Binlerce ceset üst üste yığılsın

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Başbakan Yardımcısı Michael Gove, bir toplantı sırasında Kovid-19 baskısı altındaki hastaneleri korumak için askerlere ihtiyaç duyulacağına ilişkin uyarıda bulundu.

Kasım ayında istemediği halde ikinci kez karantina kararı alan Johnson, bunun üzerine iddiaya göre "Artık başka karantina yok. Binlerce ceset üst üste yığılsın." dedi.

Bu sözlere rağmen Başbakan, Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve öldürücü olan bir türünün vakalar ve can kayıplarını artırması nedeniyle ocak ayında üçüncü karantinayı ilan etmek zorunda kaldı.