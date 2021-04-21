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İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'ten buruk kutlama! 95 yaşına yapayalnız girecek

2. Elizabeth’in her yıl şölen havasında kutlanan doğum günü bu yıl buruk geçecek. 73 yıllık eşi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurlayan Kraliçe, yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'ten buruk kutlama! 95 yaşına yapayalnız girecek

2'nci Elizabeth, bu yılki doğum gününü buruk kutluyor. Kraliçe'nin her yıl görkemli etkinliklerle kutlanan doğum günü, 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü nedeniyle sönük geçiyor.

GELENEKLERE KATILMAYACAK

Eşi Philip'in ölümünden sonra ilk doğum gününü kutlayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak.

YENİ PORTRE YAYINLANMAYACAK

Kraliçe ve diğer kraliyet ailesi üyeleri genellikle yeni fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlarken, bu yıl bir portre yayınlanmayacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in 95'inci yaş gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Johnson, Kraliçe'ye iyi dileklerini ileterek, "Başbakan olarak ona hizmet etmekten gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı.

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