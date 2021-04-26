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Korkunç anlar kamerada! Koronavirüsten ölen kişinin cesedi ambulanstan düştü

Koronavirüs salgınında rekor sayıda vaka ve can kaybı tespit edilen 'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cesedi ambulanstan düştü.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Korkunç anlar kamerada! Koronavirüsten ölen kişinin cesedi ambulanstan düştü

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden 'da sağlık sistemi durma noktasına geldi. Vaka ve can kaybı sayısında rekor kırılan ülkenin eyaletine bağlı şehrinde çekilen görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Vidisha'da Cuma günü yaşanan olayda, korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastaneden ambulansla krematoryuma taşıyordu.

Bu sırada ambulansta bulunan cenazelerden biri yola düştü.

Oldukça eski olduğu görülen ambulansın camları ile kapısının kırık olması dikkat çekerken, içinde çok sayıda ceset olduğu ifade edildi.

Korkunç anlar! Koronadan ölen kişi... KORKUNÇ ANLAR! KORONADAN ÖLEN KİŞİ...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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