Korkunç anlar kamerada! Koronavirüsten ölen kişinin cesedi ambulanstan düştü
Koronavirüs salgınında rekor sayıda vaka ve can kaybı tespit edilen Hindistan'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cesedi ambulanstan düştü.
DÜNYA İHA
Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da sağlık sistemi durma noktasına geldi. Vaka ve can kaybı sayısında rekor kırılan ülkenin Madhya Pradesh eyaletine bağlı Vidisha şehrinde çekilen görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.
Vidisha'da Cuma günü yaşanan olayda, korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastaneden ambulansla krematoryuma taşıyordu.
Bu sırada ambulansta bulunan cenazelerden biri yola düştü.
Oldukça eski olduğu görülen ambulansın camları ile kapısının kırık olması dikkat çekerken, içinde çok sayıda ceset olduğu ifade edildi.
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