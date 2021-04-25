25 Nisan 2021, Pazar
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Uzay için geliştirilen ilk silah! Rusya paylaştı

, yıllarında uzaydaki askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu 'Shchit-2’nin' görüntülerini ilk kez yayınladı. medyasında yer alan haberde Shchit-2’nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği’nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Uzay için geliştirilen ilk silah! Rusya paylaştı

'nın kentindeki roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya, yıllarında uzaydaki askeri üslerini korumak için geliştirilen 'uzay topu' Shchit-2'nin fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Tasarlanan Shchit-2'nin ve 'dan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildiği ifade edildi.Geliştirilen uzay topunun 160 kilometreden fazla menzile sahip olduğu tahmin ediliyor.

UZAY İÇİN GELİŞTİRİLEN İLK SİLAH

medyasında yer alan haberde Shchit-2'nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği'nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.

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