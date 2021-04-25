Bağdat'taki pandemi hastanesinde yangın! Onlarca kişi öldü

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati, yaptığı açıklamada, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatip Hastanesinde henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktığını belirtti.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın söndürüldü. Çevre bölgelerden onlarca sivil vatandaşın yangını söndürme olayında yardım ettiği görüldü.

Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne de yangına ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Mihanne, "Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi.

Sözcü yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.