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Son dakika: 1 günde 350 bin yeni vaka! Hindistan'ın COVID-19 ile zorlu mücadelesi

’da son 24 saat içerisinde 349 bin 313 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle yeni rekor kayıtlara geçerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin fırtınasıyla sarsıldığını söyledi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Son dakika: 1 günde 350 bin yeni vaka! Hindistan'ın COVID-19 ile zorlu mücadelesi

salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden 'da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Ülkede son 24 saatte kaydedilen 349 bin 313 vaka ile bir kez daha rekor seviyeye ulaşıldı.

Toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kaybı ise 192 bin 311 oldu.

Ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "İlk korona virüs dalgasını başarıyla alt ettikten sonra moralimiz yüksekti. Ancak şimdi korona virüs ülkeyi sarstı" dedi. Modi halkı korona virüs tedbirlerini uygulamaya çağırdı.

OKSİJEN KRİZİ
Hastanelerde ekipman eksikliği ve özellikle oksijen sıkıntısı devam ederken, ülkede çoğu hastane, vakalarla baş edemediklerini bildirdi. Hindistan'nın eyaletinde Ghaziabad kentinde caddeler araçlarda tüplerle oksijen alan COVID-19 vakalarıyla doldu.

Başkent Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, Pazartesi günü sona ermesi planlanan sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzattı.

Kejriwal, "Sokağa çıkama yasağı, korona virüsle mücadelede son silahımız. Ancak bunla vakaların hızla yükselmesini engelleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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