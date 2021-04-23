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Son dakika: Fransa'da terör saldırısı! Kadın polis bıçaklı saldırıda öldürüldü

Son dakika haberi... 'nın başkenti 'te terör saldırısı sonucu bir kadın polis bıçaklı saldırıda öldürüldü. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın Tunus uyruklu olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika: Fransa'da terör saldırısı! Kadın polis bıçaklı saldırıda öldürüldü

'nın başkenti 'in güneybatısında bulunan Rambouillet'te karakolda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya dair detaylar netleşiyor.

Karakolda bıçakla 49 yaşındaki bir kadın polisi yaralayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve 2009'da Fransa'ya giriş yaptığı öğrenildi. Diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Paris bölge başkanı Valery Pecresse saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Trajik saldırıyı öğrendim, yasta olan polis memurlarımıza desteğimi göstermek için bölgeye gideceğim" ifadelerini kullandı.

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