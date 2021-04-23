23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kuzey ışıklarının etkileyici dansı

Kuzey ışıklarının etkileyici dansı

'nin eyaletinde gökyüzünü şenlendiren kuzey ışıklarının muhteşem dansı kameraya yansıdı. Açık yeşil ve pembe renklerden oluşan ve Kuzey Aura’sı da denilen gökyüzü olayını Andy Witteman adlı kişi tarafından görüntüledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
ABONE OL
Kuzey ışıklarının etkileyici dansı

'nin eyaletine bağlı Fairbanks kenti, gökyüzünde görülen 'nın büyüleyici görüntüsüne ev sahipliği yaptı. Açık yeşil ve pembe renklerden oluşan ve Kuzey Aura'sı da denilen gökyüzü olayını Andy Witteman adlı kişi tarafından görüntüledi.

KUZEY IŞIKLARI NERELERDE GÖRÜLÜR?

Kuzey Işıkları'nın bir diğer ismi olarak biliniyor. Kuzey ve güney kutbunda görülebilen ışımalar olması nedeniyle bu ismi taşıyor. Bu sebeple de kuzey kutup ülkeleri ya da güney kutup ülkelerinde görülür. , , , Alaska, , en sık ve parlak kutup ışıklarının en net görüldüğü ülkelerdir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA