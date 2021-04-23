Kuzey ışıklarının etkileyici dansı
ABD'nin Alaska eyaletinde gökyüzünü şenlendiren kuzey ışıklarının muhteşem dansı kameraya yansıdı. Açık yeşil ve pembe renklerden oluşan ve Kuzey Aura’sı da denilen gökyüzü olayını Andy Witteman adlı kişi tarafından görüntüledi.
ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Fairbanks kenti, gökyüzünde görülen Kuzey Işıkları'nın büyüleyici görüntüsüne ev sahipliği yaptı. Açık yeşil ve pembe renklerden oluşan ve Kuzey Aura'sı da denilen gökyüzü olayını Andy Witteman adlı kişi tarafından görüntüledi.
KUZEY IŞIKLARI NERELERDE GÖRÜLÜR?
Kuzey Işıkları'nın bir diğer ismi Kutup Işıkları olarak biliniyor. Kuzey ve güney kutbunda görülebilen ışımalar olması nedeniyle bu ismi taşıyor. Bu sebeple de kuzey kutup ülkeleri ya da güney kutup ülkelerinde görülür. İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak kutup ışıklarının en net görüldüğü ülkelerdir.
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