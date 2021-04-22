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Almanya'ya Kuzey Akım 2'den "vazgeç" çağrısı

Başbakanı Mateusz Morawiecki, 'ya, doğal gaz boru hattı projesinden çekilmesi çağrısı yaptı. Projenin Avrupa'nın güvenliğine zarar verdiğini iddia eden Morawiecki, "Almanya'ya bu projeden vazgeçmesi ve Avrupa'nın bu kısmında istikrarsızlığa katkıda bulunmaması çağrısında bulunuyoruz." mesajını verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Almanya'ya Kuzey Akım 2'den vazgeç çağrısı

Başbakan Morawiecki yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 projesinin Avrupa'nın "açık yarası" olduğunu ve Avrupa dayanışması zarar göremeden söz konusu durumun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Projenin Avrupa'nın güvenliğine zarar verdiğini öne süren Morawiecki, "Almanya'ya bu projeden vazgeçmesi ve Avrupa'nın bu kısmında istikrarsızlığa katkıda bulunmaması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

KUZEY AKIM 2 BORU HATTI PROJESİ

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işinin tamamladığı bildirilmişti.

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