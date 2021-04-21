21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Son dakika: Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Son dakika haberine göre 'dan 'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu. Ölen kişinin kaçak yolcu olduğundan şüphelenildiği ve muhtemelen uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi'nden yapılan açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Hollanda Kraliyet Havayolu Şirketi KLM'ye ait uçağın Schipol Havalimanı'na inmesinden sonra fark edilen cesede ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Schiphol Havalimanı polisi ve adli tıp uzmanlarının ölen kişinin kimliğini tespit etmek için incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, ölen kişinin kaçak yolcu olduğundan şüphelenildiği ve muhtemelen uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü.

Uçağın iniş bölümünde oksijen yetersizliği veya iniş kalkış sırasında sarsıntının da ölüme neden olabileceği ifade edildi.

Şubatta 16 yaşındaki bir Kenyalı, Maastricht Aachen Havalimanı'na gelen Kenya Airways'a ait yolcu uçağının iniş takımında bulunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA