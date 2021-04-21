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Hindistan'da sağlık sistemi çöktü! 24 saat insan yakıyorlar

Son dakika haberine göre; Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'da artan vaka sayıları sonrası krematoryumlar günün her saati çalışmaya başladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Hindistan'da sağlık sistemi çöktü! 24 saat insan yakıyorlar

her gün 200 binin üzerinde vaka açılıyor.

Hindistan çareyi ölen insanların bendenlerinin yakıldığı krematoryumları 24 saat boyunca çalıştırmakta buldu.

29 milyon nüfuslu 'deki bir krematoryumdan gelen kareler ülkedeki kovid-19 krizinin boyutlarını sözler önüne serdi.

Krematoryum, ölen kişilerin yakılmasına verilen isimdir.

Ülkede görülen yeni varyant sonrası sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği açıklanırken, uzmanlar bu varyantların aşıları etkisiz hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, özellikle genç nufüsta ciddi bir vaka artışı görülüyor. Bunun sorumlusu olarak da yeni varyant gösteriliyor.

B.1.617 varyantının daha kolay yayıldığına ve diğer türlerden potansiyel olarak daha ölümcül olabileceğine inanılıyor.

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede uygulanan aşı sayısı 127 milyonu geçti. Ancak hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülen Hindistan'daki birçok eyalette, aşı sıkıntısı yaşanıyor.

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlatılan aşılama kampanyası, ilk olarak sağlık personeli gibi salgınla mücadelede ön cephede çalışanları kapsarken daha sonra 45 yaşın üstündekileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği ".org" internet sitesine göre Hindistan, ve 'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

2 Nisan'dan bu yana "günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke" konumundaki Hindistan'da, bugüne dek 15 milyonun üzerinde vaka tespit edildi.

180 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti.

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