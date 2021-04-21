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Son dakika F-35 açıklaması! ABD kararını resmi olarak Türkiye'ye bildirdi!

tarafından alınan 'yi F-35 programından resmi olarak çıkarılma kararının 'ya bildirildiği ifade edildi. ABD'li savunma yetkilisi, bildirimin nasıl gerçekleştirildiğine dair detay vermedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika F-35 açıklaması! ABD kararını resmi olarak Türkiye'ye bildirdi!

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), 'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin 'ya bildirimde bulunduğu belirtildi. ABD'li savunma yetkilisi, bildirimin nasıl gerçekleştirildiğine dair detay vermedi.

Yetkili, bildirimde, 2006'da katılımcıların imzasına açılan ve Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imzaladığı 'nın feshedilmiş olduğunun ve yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediğinin belirtildiğini kaydetti.

Yetkili, 2006 tarihli mutabakatın geride kalan 8 ortakla güncellendiğini ve programa yeni herhangi ortak katılımcının eklenmediğini söyledi. Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, , , Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.

2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.

Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve kapsamında bunların için alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.

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