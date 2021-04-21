21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika: Pakistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... 'ın güney batısındaki bir lüks otelde yaşanman patlamada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika: Pakistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

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