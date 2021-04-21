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Son dakika: Everest Dağı’nda ilk Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika haberine göre Dünyayın en yüksek ve 8 bin 849 metre yüksekliğindeki profesyonel dağcılar arasında popüler olan Everest Dağı'nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlandı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika: Everest Dağı’nda ilk Kovid-19 vakası görüldü

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı'nda ilk kez Kovid-19'a rastlandı.

Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi. Dağcıların tebdir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi. Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

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