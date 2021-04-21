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Avustralya'dan flaş karar! Aşıyı reddeden işinden olacak

'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonunun (FWC) işverenlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesini kolaylaştıran bir karar aldığı bildirildi. Komisyon, grip aşısı olmayı reddeden bir kişinin işten çıkarılmasını haklı buldu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Avustralya'dan flaş karar! Aşıyı reddeden işinden olacak

Ülke basınındaki habere göre, kamu denetçisi FWC, grip aşısı olmayı reddeden bir çocuk bakım evi çalışanının işten çıkarılmasını haklı buldu.

Yeni tip (Kovid-19) aşısının gönüllülük esasına dayandığı ülkede Komisyon'un kararının emsal teşkil ederek işverenlerin çalışanları aşı olmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

İş hukuku uzmanları, söz konusu kararın özellikle çocuk bakımı ve grip aşısı ile ilgili olduğunu söylemesine karşın işverenlerin çalışanlarına aşı olmalarını talep etmesinin "yasal" kabul edilebileceğini öne sürdü.

FWC Başkan Yardımcısı , grip gibi salgınlara karşı çocukların ve bakım evi personelinin korunması açısından aşı zorunluluğunun makul ve mantıklı olduğunu kaydetti.

Lake, ayrıca, söz konusu kararın aşılama gerektirmeyen tüm sektörlerde uygulanabileceğinin söylenmesini ise "cüretkârlık" olarak değerlendirdi.

Grip aşısı olmayı reddettiği gerekçesiyle işten çıkarılan Bou-, FWC'ye başvurarak işten çıkarılma kararına itiraz etmişti.

ise "çocuk bakım merkezlerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek" amacıyla aşının gerekli olduğunu savunmuştu.

Ülkenin , ve gibi kentlerinde bir araya gelen aşı karşıtı gruplar, mart ayında Kovid-19 aşısı yapılması yönündeki kararları protesto etmişti.

'da şimdiye kadar 29 bin 574 vaka tespit edilirken, salgına bağlı 910 ölüm kayıtlara geçti.

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