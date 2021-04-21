Avustralya'dan flaş karar! Aşıyı reddeden işinden olacak

İş hukuku uzmanları, söz konusu kararın özellikle çocuk bakımı ve grip aşısı ile ilgili olduğunu söylemesine karşın işverenlerin çalışanlarına aşı olmalarını talep etmesinin "yasal" kabul edilebileceğini öne sürdü.

FWC Başkan Yardımcısı Nicholas Lake, grip gibi salgınlara karşı çocukların ve bakım evi personelinin korunması açısından aşı zorunluluğunun makul ve mantıklı olduğunu kaydetti.