21 Nisan 2021, Çarşamba
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THY, mayıs ayı uçuş planını güncelledi

(), mayıs ayındaki güncel uçuş planını duyurdu. Açıklamada, "Uçuş takvimi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bir haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını göstermektedir. Operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebilir." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.04.2021
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THY, mayıs ayı uçuş planını güncelledi

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 236 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde yolculara esnek seyahat imkanları sunulduğu kaydedilerek, "Uçuş takvimi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bir haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını göstermektedir. Operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebilir." denildi.

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