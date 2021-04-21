21 Nisan 2021, Çarşamba
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Ay ışığında parlayan dev ölü halde bulundu!

Son dakika haberine göre; Anavatanı ılıman deniz ve okyanuslar olan 500 kiloluk bir Denizi’nde ölü halde kıyıya vurdu. Büyük balığı ilk fark eden kişi dalgıç oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2021
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Ay ışığında parlayan dev ölü halde bulundu!

Anavatanı ılıman deniz ve okyanuslar olmasına rağmen 'de görülebilen balıklarından biri Denizi'nde ölü halde kıyıya vurdu.

Milliyet'in haberine göre; 'a bağlı ilçesinin Kaptan tatil köyü sahiline geçtiğimiz gün ölü vuran büyük balığı ilk fark eden deniz tutkunu ve dalgıç oldu.

500 kilo civarındaki balığın nesli tehdit altında olan olduğunu gören Tansel hemen belediye yetkililerine haber verdi. Marmaraereğlisi Belediyesi veterinerinin incelemesinden sonra Ay balığı iş makinesi ile kumsaldan alınarak gömülmek üzere götürüldü.

EN BÜYÜKLERDEN

mola'nın lezzetsiz ve kötü kokan eti nedeniyle yenmediğini belirten öğretim üyesi Dr. , balığın 15 cm'lik kalın derisinde pek çok organizmanın barındığını vurguladı.

FARKLI BÖLGELERDE YAŞAYABİLİYOR

Balığın Marmara'da görülmesinin şaşırtıcı olmadığını belirten Dalyan, "Dünyadaki okyanus ve denizlerinin tropik ve subtropik kısımlarında dağılım gösteren bir türdür.

3,5 m boya ve 2-3 ton ağırlığa ulaşabildiği tespit edilmiştir, bu ağırlığı ile dünyadaki en büyük kemikli balık ünvanını almıştır. 300 milyondan fazla yumurta ile bir defa da en fazla yumurta bırakabilen canlıdır.

Satha yakın yaşar ve su kuşlarının derisindeki parazitleri temizlemesine izin verir. Denizlerimizin sağlıklı yapısını gösteren bu tip büyük deniz canlılarının sularımızda daha fazla yer almasını dileriz" dedi.

AY IŞIĞINDA PARLIYOR

İspermeçet balinasının ardından en kalın deriye sahip olan Ay balıkları geceleri suyun yüzünde yan yatarak ay ışığından faydalanır.

Derisinde barındığı 50 çeşit mikroorganizma ile parlayan Ay balığı, bilim insanları için eşsiz görüntü oluşturur.

Mola Mola, deniz anası, planktonlar ve küçük balıklarla beslenirken dünyanın tüm sıcak deniz ve okyanuslarında 1000 metre derinliğe kadar yaşam alanı buluyor.

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