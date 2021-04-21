Ay ışığında parlayan dev ölü halde bulundu!
Son dakika haberine göre; Anavatanı ılıman deniz ve okyanuslar olan 500 kiloluk bir Ay balığı Marmara Denizi’nde ölü halde kıyıya vurdu. Büyük balığı ilk fark eden kişi dalgıç oldu.
Milliyet'in haberine göre; Tekirdağ'a bağlı Marmaraereğlisi ilçesinin Kaptan tatil köyü sahiline geçtiğimiz gün ölü vuran büyük balığı ilk fark eden deniz tutkunu ve dalgıç Dergun Tansel oldu.
500 kilo civarındaki balığın nesli tehdit altında olan Ay balığı olduğunu gören Tansel hemen belediye yetkililerine haber verdi. Marmaraereğlisi Belediyesi veterinerinin incelemesinden sonra Ay balığı iş makinesi ile kumsaldan alınarak gömülmek üzere götürüldü.
EN BÜYÜKLERDEN
Mola mola'nın lezzetsiz ve kötü kokan eti nedeniyle yenmediğini belirten İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cem Dalyan, balığın 15 cm'lik kalın derisinde pek çok organizmanın barındığını vurguladı.
FARKLI BÖLGELERDE YAŞAYABİLİYOR
Balığın Marmara'da görülmesinin şaşırtıcı olmadığını belirten Dalyan, "Dünyadaki okyanus ve denizlerinin tropik ve subtropik kısımlarında dağılım gösteren bir türdür.
3,5 m boya ve 2-3 ton ağırlığa ulaşabildiği tespit edilmiştir, bu ağırlığı ile dünyadaki en büyük kemikli balık ünvanını almıştır. 300 milyondan fazla yumurta ile bir defa da en fazla yumurta bırakabilen canlıdır.
Satha yakın yaşar ve su kuşlarının derisindeki parazitleri temizlemesine izin verir. Denizlerimizin sağlıklı yapısını gösteren bu tip büyük deniz canlılarının sularımızda daha fazla yer almasını dileriz" dedi.
AY IŞIĞINDA PARLIYOR
İspermeçet balinasının ardından en kalın deriye sahip olan Ay balıkları geceleri suyun yüzünde yan yatarak ay ışığından faydalanır.
Derisinde barındığı 50 çeşit mikroorganizma ile parlayan Ay balığı, bilim insanları için eşsiz görüntü oluşturur.
Mola Mola, deniz anası, planktonlar ve küçük balıklarla beslenirken dünyanın tüm sıcak deniz ve okyanuslarında 1000 metre derinliğe kadar yaşam alanı buluyor.
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