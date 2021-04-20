20 Nisan 2021, Salı
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Endonezya 6,4 büyüklüğünde depremle sallandı

Son dakika haberine göre; 'nın eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü 'ın 142 kilometre batısı olarak belirlenen deprem , ve bölgelerinde de hissedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Endonezya 6,4 büyüklüğünde depremle sallandı

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMGK) yapılan açıklamaya göre, 'ya bağlı kentinde yerel saatle 06.58'de 6,4 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve merkez üssü Nias'ın 142 kilometre batısı olarak belirlenen deprem , ve bölgelerinde de hissedildi.

Depremde can kaybı yaşanmadı.

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