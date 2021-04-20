KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay'dan A Haber'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın Laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi. Böylelikle, Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu. A Haber canlı yayınına katılan KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YILLARCA KEYFİ YASAKLAMALAR UYGULANDI"

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay çarpıcı, "Hukukçularımız kararı incelemeye devam ediyor. Bize iletilen ilk bilgi bu konunun teknik bir konu olduğu. Tüm kurslar değil de Din İşleri Başkanlığımızın hafızlık kurlarıyla ilgili. Daha sonra ilgili tarafın avukatı tarafından laiklik vurgusu yapılarak ciddi paylaşımlar yapılınca endişe söz konusu oldu. Çünkü geçmişte Kıbrıs'ta Kur'an-ı Kerim öğretimi ve kurslarına keyfi yasaklamalar uygulandı." dedi.

"LAİK OLUN"

A Haber'de önemli konulara değinen KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız garanti veriyorlar ve yasal düzenleme sözü verdiler. Her hangi bir inancın kitabını öğretmen laiklik ilkesi üzerinden kısıtlanamaz. Bu tarz yorumları olan insanlara 'lütfen laik olun' diyorum. Çünkü laiklik her hangi bir dini öğrenmeyi ve öğretmeyi, inananların onu yaşamasına engel olamaz. Engel oluyorsa orada bir sorun vardır."

"GİDİŞATI ENGELLEMEK İSTEYENLER VAR"

Prof. Dr. Talip Atalay, "Bizim uzun yıllardır beklediğimiz yasa değişimi sorunumuz vardı. Kurumumuz yıllardır ihmal edilmiş durumda. 250 çalışanımız var 12'si kadrodaydı. Çalışmada bile sorunumuz vardı. İlkokul mezunu personeller vardı şimdi çoğu üniversite bitirdi. 11 yılda biz bu seviyeye geldik. Bu gidişatı engellemek isteyen yapılar var. Çıkarlarına dokunan insanlar var. İnanç özgürlüğü ve ibadet özgürlüğü konusunda kendi düşüncelerini ifade etme, şeffaf bir şekilde denetimle kendi zeminlerini oluşturma imkanının verilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.