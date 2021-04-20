Korona uçağı! 68 yolcudan 47'si koronavirüslü çıktı
Son dakika haberine göre; Hindistan'dan Hong Kong'a giden uçakta 68 yolcudan 47'sinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hong Kong yönetimi Hindistan, Pakistan ve Filipinler'den gelen tüm uçuşları 2 hafta süreyle askıya aldığını açıkladı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Hong Kong'a gerçekleşen bir uçuşta 68 yolcudan 47'sinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Tespit edilen bütün vakalar sonrası ise Hong Kong, Hindistan'dan gelen tüm uçuşlara yasak getirdiğini bildirdi.
4 Nisan'da Hintli bir tur operatörü tarafından düzenlenen Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Hong Kong'a gerçekleşen uçuşta yer alan 68 yolcudan 47'sinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Yetkililer, Mumbai'den Hong Kong'a gelen uçuşlarda da birkaç vaka tespit edildiğini söylerken Hong Kong yönetimi Hindistan, Pakistan ve Filipinler'den tüm uçuşları iki hafta süreyle yasakladı.
Covid-19'un ilk görüldüğü bölgelerden biri olan Hong Kong'da bugüne kadar virüs nedeniyle en az 205 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 696 vaka kaydedildi.
Hong Kong'da son 14 günde yurt dışı kaynaklı vakaların tespit edilmesiyle Hindistan, Pakistan ve Filipinler "yüksel riskli ülkeler" kategorisine alındı.
Mutasyonun doğrulanmasının ardından Hong Kong ile Hindistan, Pakistan ve Filipinler arasındaki karşılıklı uçuşlar 2 hafta boyunca askıya alındı.
Yarından itibaren geçerli olacak karara göre Hindistan, Pakistan ve Filipinler'de son 21 gün içerisinde 2 saatten fazla kalan ziyaretçiler de Hong Kong'a giremeyecek.
HİNDİSTAN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR
Hindistan ise son dönemde Covid-19 vaka ve can kayıplarında rekor üstüne rekor kırıyor. Geçtiğimiz günlerde günlük 275 vaka sınırına dayanan ülkede yapılan her 3 testten birinin pozitif çıktığı belirtildi.
Ülkede bu güne kadar kaydedilen vaka sayısı 15 milyonu aşarken, toplam can kaybı 180 bine ulaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye çifte bayram! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri...
- Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri bu habere kilitlendi! 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavı...
- %20 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2021 TOKİ indirimi başvuru tarihi ve şartlar nelerdir?
- BİM'de indirim rüzgarı! 20 Nisan 2021 BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Haftanın kampanyaları neler?
- Tarih açıklandı! Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?
- Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...
- 23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler
- ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aydem halka arz hisse nasıl alınır? Oransal dağıtım nedir? Aydem Yenilenebilir Enerji kodu ve hisse fiyatı...
- Bu iPhone'lar piyasadan siliniyor! Apple o listeyi yayımladı! iOS 15 güncellemesi sonrası...